OL : Riolo met déjà John Textor sous pression

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Présent mercredi face à la presse, John Textor a définitivement tourné la page Jean-Michel Aulas à Lyon.

Le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais a fait une grande annonce, à savoir qu’il n’était que président intérimaire du club rhodanien. En effet, John Textor cherche un homme à placer à ce poste en lieu et place de Jean-Michel Aulas, un dirigeant qui sera à Lyon en permanence, ce qui ne sera pas le cas de l’homme d’affaires américain. Il sera ensuite temps de construire la nouvelle direction sportive du club en nommant de nouveaux responsables du recrutement. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont plus que jamais sur la sellette, au contraire de Laurent Blanc, conforté par John Textor durant sa conférence de presse. Au micro de RMC, Daniel Riolo a réagi à la première conférence de presse du boss de l’OL. Pour le journaliste de l’After Foot, rien n’est incohérent dans les propos de John Textor. En revanche, il devient urgent de nommer les futurs responsables du sportif à Lyon au risque de prendre un énorme retard, notamment en ce qui concerne le mercato.

Riolo attend des actes de la part de Textor

🚨 John Textor, Président Directeur Général de l'Olympique Lyonnais, tiendra une conférence de presse ce mardi à 18h.



📺💻📱 Vous pourrez suivre ce point presse en direct gratuitement sur #OLPLAY et sur notre chaîne Youtube ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) May 9, 2023

« On est quand même début mai, ça commence déjà à être tard pour préparer la saison prochaine. Il va clairement falloir accélérer. S’il veut garder Blanc c’est une chose mais il va falloir que Textor nous dise qui va bosser au recrutement. Bruno Cheyrou a sans doute déjà avancé sur plusieurs dossiers, il reste ou il ne reste pas ? S’il part il va bien falloir lui dire. On entend parler de directeur sportif anglais ou américain mais si c’est le cas il faut le dire vite pour qu’il avance. La tendance est à un départ de Cheyrou, je n’en sais rien mais il faut vite trancher, pareil pour Ponsot. Il va falloir clarifier les choses très vite, peut-être que cela va se faire mais on est déjà en mai, le mercato se prépare, il faut se dépêcher » a fait savoir Daniel Riolo, qui après les paroles attend des actes à l’Olympique Lyonnais de la part de John Textor. Avec l’impatience de découvrir qui seront le futur président et le futur directeur sportif du club rhodanien.