OL : Remplaçant du remplaçant, il a une valeur d'enfer au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

S’il y a bien un poste auquel l’Olympique Lyonnais est très fourni depuis un an maintenant, c’est au poste de latéral droit.

En effet, le club rhodanien compte trois spécialistes du poste avec le titulaire Léo Dubois, son remplaçant Rafael et un troisième larron en la personne de Kenny Tete. Également capable de dépanner en défense centrale, le Néerlandais ne devrait toutefois pas être retenu en cas de belle offre cet été au mercato. Cela tombe bien, le média hollandais Voetbal Primeur affirme que Kenny Tete est un joueur courtisé en ce mois d’août.

Effectivement, le club du Feyenoord Rotterdam s’intéresserait de très près au défenseur rhodanien, lequel pourrait être recruté afin de combler le départ de Jerry St. Juste. Néanmoins, Kenny Tete ne représenterait pas la seule cible du club néerlandais à ce poste puisque Daryl Janmaat, joueur bien plus expérimenté que Kenny Tete, figure également sur les tablettes du club de Rotterdam. Reste désormais à voir quel sera le choix définitif des dirigeants et surtout, quel sera le prix fixé par l’Olympique Lyonnais pour un éventuel transfert de Tete, lequel avait été recruté pour 4 ME en provenance de l’Ajax Amsterdam en juillet 2017.