OL : Rayan Cherki va ravager la L1... s'il écoute Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire face au PSG dimanche soir lors de la victoire de l’OL, Rayan Cherki a livré une prestation sérieuse et appliqué, même si Laurent Blanc le tient toujours en joue.

En jambes lors de la première mi-temps, Rayan Cherki s’est éteint au fil du match face au Paris Saint-Germain, dimanche soir au Parc des Princes. Dans l’ensemble, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a tout de même livré une prestation satisfaisante. Parfois critiqué pour son individualisme, l’international espoirs français a épuré son jeu, ce qui lui a permis d’éclairer le jeu de l’OL par moment. Cela étant, Laurent Blanc attend toujours davantage de celui qui est décrit comme un véritable crack par ses éducateurs au centre de formation. Le coach de Lyon, qui ne veut pas que Cherki s’endorme sur ses lauriers, a ainsi mis la pression à son jeune numéro dix après la rencontre face au PSG en conférence de presse.

Laurent Blanc met la pression à Rayan Cherki

« Je fais jouer Rayan (Cherki) et j’essaie de lui faire comprendre, et ce n’est pas encore gagné, qu’avec les qualités qu’il a, on n’arrive plus à jouer arrêté dans le football d’aujourd’hui. Le jeu est de plus en plus physique, athlétique » a d’abord expliqué Laurent Blanc face aux médias avant de poursuivre. « Si Cherki comprend qu’avec la technique qu’il a et avec la facilité de jouer avec les deux pieds qu’il a, s’il se met en mouvement dans le sens du jeu, il va faire très mal. Et il va être décisif » estime Laurent Blanc, qui croit énormément en Rayan Cherki mais qui sait aussi que le meneur de jeu de l’OL doit avoir conscience des progrès encore à réaliser afin de franchir les paliers les uns après les autres.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a conclu en conférence de presse en mettant un petit coup de pression à Rayan Cherki pour le forcer à donner encore davantage dans les prochaines semaines. « Je lui fais comprendre que le football est un sport collectif. Il y a du mieux mais ce n’est pas encore gagné. Il est très jeune, il n’a pas fini de développer, notamment ses qualités physiques, la course » a analysé Laurent Blanc, pour qui Rayan Cherki doit encore faire davantage dans son jeu sans ballon, dans ses courses et dans ses appels de balle pour être un joueur plus complet. Rayan Cherki sait donc ce qu’il a à faire et ce sur quoi il doit travailler dans les prochaines semaines afin d’être un joueur plus complet et plus redoutables pour les défenses de Ligue 1.