OL ‍: Rayan Cherki, un club de Premier League le fait rêver, c'est une surprise

Par Adrien Barbet

Joueur le plus prometteur du centre de formation de l'OL, 20 ans après Karim Benzema, Rayan Cherki commence à s'imposer et suscite les convoitises. L'espoir du football français rêve de rejoindre un cador de la Premier League.

À 19 ans, Rayan Cherki est assurément un futur très grand joueur. Le polyvalent milieu de terrain est capable d'évoluer en tant qu'ailier ou meneur de jeu, comme il l'a encore prouvé lors de l'Euro avec les Espoirs où il a systématiquement été la principale menace de la France. Néanmoins, Cherki a encore du mal à trouver la constance et se lance trop souvent dans des numéros de solistes. Ce qui a le don d'irriter ses entraîneurs. Si le talent du Lyonnais est indéniable, sa progression a longtemps sembler se freiner avant sa collaboration assez prometteuse avec Laurent Blanc. Cherki reste encore très jeune et a le temps d'apprendre pour développer son immense potentiel. Un départ de l'OL est souvent évoqué, afin de le laisser s'exprimer ailleurs. Selon les informations de TEAMtalk, la priorité du Français est de rejoindre un cador de la Premier League.

Rayan Cherki pousse pour rejoindre Malo Gusto à Londres

Le média anglais affirme que Rayan Cherki n'est pas insensible au charme du championnat anglais mais surtout à celui de Chelsea. Nouveau club de son ancien coéquipier Malo Gusto. Cherki apprécie vraisemblablement le projet colossal mis en place par les Blues depuis un an. Bien que le démarrage de ce projet soit plus que friable, Cherki croit en une dynastie londonienne bleue et rêve de rejoindre son ami Gusto à Chelsea. De son côté, le douzième de la dernière saison en Premier League ne va pas disputer de coupe d'Europe et a probablement terminé son mercato estival. Cependant, avec des moyens quasiment illimités, Chelsea pourrait très bien faire une dernière folie sur le marché des transferts et recruter l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du moment. Un assaut de plus à gérer pour l'OL, qui a déjà appris récemment que Newcastle pensait faire une offre à hauteur de 50 ME pour son jeune prodige.