OL ‍: Rayan Cherki relancé par un club richissime

Médaillé d'argent avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques, Rayan Cherki va retrouver l'Olympique Lyonnais. Mais le milieu offensif de l'OL pourrait rapidement partir vers l'étranger.

Le parcours de l'équipe de Thierry Henry s'est donc achevé par une défaite samedi soir au Parc des Princes face à l'Espagne (5-3), une rencontre durant laquelle Rayan Cherki est entré qu'en second période de la prolongation à la place de Sildillia sans parvenir à changer le destin de la rencontre. Probablement déçu de son maigre temps de jeu durant ces Jeux Olympiques de Paris, même s'il rentre chez lui avec une médaille d'argent, le joueur lyonnais va pouvoir désormais se consacrer à son avenir en club. A un an de la fin de son contrat, Cherki sait qu'il va quitter son club formateur, mais pour l'instant sa destination n'est pas claire. D'autant qu'un club de Premier League avec de gros moyens serait récemment entré dans la danse.

L'OL contacté par un club anglais pour Rayan Cherki ?

Ces dernières semaines, on a évoqué un accord total entre l'OL, le PSG et Rayan Cherki moyennant 15 millions d'euros. Mais la venue subite du Borussia Dortmund avait redistribué les cartes, le club allemand semblant avoir également un accord avec le joueur. Puis cela a été au tour de la Lazio de faire du joueur de 20 une de ses priorités, le président du club romain, Claudio Lotito, allant même jusqu'à dire que l'affaire était presque faite. Ce qui n'est évidemment pas encore le cas. Mais cette fois, c'est une formation de Premier League qui est cité dans le dossier Rayan Cherki, et pas n'importe laquelle. Dans son émission sur Youtube, Julien Le Gone a confié que selon ses sources, Newcastle, qui appartient au Fonds Public d'Invetissement d'Arabie Saoudite, serait très intéressé par le joueur de l'Olympique Lyonnais.