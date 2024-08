OL ‍: Rayan Cherki recruté d'urgence en Espagne

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Coup de tonnerre au Bétis Séville avec le départ inattendu du capitaine Nabil Fekir, lequel va signer au Qatar. Pour succéder à l’ancien milieu offensif de l’OL, le club andalou songe à Rayan Cherki.

Entamée il y a cinq ans, l’histoire d’amour entre le Bétis Séville et Nabil Fekir est sur le point de prendre fin. A en croire les informations de Marca, le champion du monde 2018, capitaine du club andalou, va quitter le Bétis. Son transfert au Qatar est d’ores et déjà bouclé alors que Fekir avait mis son véto à un transfert en Arabie Saoudite. Une énorme perte pour le Bétis, qui voit son capitaine et meneur de jeu faire ses valises à moins de 48 heures de la fin du mercato. La priorité du club andalou est désormais de lui trouver un successeur avant vendredi soir, et ce ne sera pas une mince affaire.

OL : Zéro offre, Cherki vers une incroyable prolongation https://t.co/bBb9Zf34Y2 — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

Mais selon le journaliste espagnol Pepe Elias, une piste se dégage pour l’après-Fekir du côté du Bétis et elle concerne directement l’Olympique Lyonnais puisque le nom de Rayan Cherki a été coché par les dirigeants andalous. En fin de contrat avec l’OL dans un an, l’international espoirs français intéresse fortement le Bétis Séville, qui pourrait entrer en négociations avec Lyon dans les heures à venir pour s’attacher les services de Rayan Cherki. Tout va décidément très vite pour le milieu offensif lyonnais de 21 ans puisque mercredi après-midi, on apprenait que l’OL songeait finalement à le prolonger, plutôt que de le voir partir libre dans un an.

Fekir remplacé par Cherki au Bétis Séville ?

Une décision importante attend donc Rayan Cherki, même si le milieu offensif formé sur les bords du Rhône n’est pas le seul joueur auquel le Bétis s’intéresse pour prendre la suite de Nabil Fekir. Les noms de Dani Ceballos et de Giovanni Lo Celso ont également été évoqués. Reste maintenant à voir quelle sera la cible privilégiée par les Verdiblancos et quel sera le prix fixé par Lyon pour son joueur à 48 heures de la fin du mercato. En début de mercato, la somme de 15 ME avait été évoquée au moment où Rayan Cherki était censé s’engager en faveur du Borussia Dortmund, avant que le transfert en Allemagne s’écroule en raison de désaccords en interne au sein du BVB.