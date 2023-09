OL ‍: Quatre ans de disette, Textor est écoeuré

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais se bat dans les méandres de la Ligue 1 en ce début de saison, mais continue de rêver d'un redressement pour aller chercher une place européenne. C'est l'ambition avouée de John Textor.

Nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor a véritablement débarqué à l’américaine, en balayant tout sur son passage. A peine le rachat effectué, il virait Jean-Michel Aulas qui devait pourtant s’assurer d’une période de transition de trois ans. C’est désormais l’entraineur qui a fait les frais des mauvais résultats, avec le départ de Laurent Blanc. Pendant ce temps, le businessman a mis ses hommes en place et essaye de conserver un discours positif pour améliorer les choses. C’est très compliqué, et les performances sportives en sont le témoin.

Mais avec la nomination de Fabio Grosso, John Textor espère que la tendance va enfin s’inverser. Il y a tout de même une régularité européenne qui se désagrège, alors que cela a fait pendant très longtemps la fierté de Jean-Michel Aulas. Mais à la fin de son règne, JMA n’affichait plus vraiment les mêmes statistiques car l’OL est bien sur le déclin en ce qui concerne le championnat de France, et donc les participations en Coupe d’Europe. Cette année est la quatrième sans Ligue des Champions, et l’excuse du Covid ou du PSG made in Qatar ne tient plus vraiment debout. L'heure est de nouveau aux ambitions pour John Textor, qui ne veut pas continuer à vivre sans Coupe d'Europe.

Lyon, un Lion sans dents

Pour le nouveau boss de l’Olympique Lyonnais, il est temps de réparer cette situation, surtout que l’UEFA va donner un coup de main en augmentant le nombre de clubs français qualifiés pour la Ligue des Champions, qui passera donc à trois et demi la saison prochaine. « Nous avons joué que 5 matchs parmi 34. La saison est longue. Je pense que nous sommes bien préparés. Même si parfois, on a l'impression que nous sommes un lion sans dents, mais nous restons un lion. Mon statut de propriétaire me permet de fixer des objectifs que l'on peut avoir avec la réalité. Tout le monde au sein du club pense que ne pas être en Europe serait un échec. Le progrès, c’est match après match, et puis on verra à la fin de la saison. Il y a une place supplémentaire pour se qualifier en Ligue des champions et je pense que c'est toujours l'ambition de l'OL. Aujourd'hui, tout le monde partage mes ambitions. Celles des fans également de retrouver à la Ligue des champions », a livré John Textor, qui ne tient au moins pas le même discours qu’Aulas, qui avait promis un titre européen avant la fin de son mandat.