OL ‍: Pulisic à Lyon, déjà la fin du rêve

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'annonce samedi d'un contact entre l'Olympique Lyonnais et Christian Pulisic, l'attaquant américain de Chelsea, a réchauffé le coeur des supporters de l'OL. Mais le retour sur terre risque d'être brutal.

Depuis 48 heures, Christian Pulisic a probablement compris que du côté de la Ligue 1 on s’intéressait. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant, révélé à Dortmund, mais sous contrat avec Chelsea, voit débarquer par dizaines des fans de l’Olympique Lyonnais qui lui réclament de signer à l’OL. Les révélations du quotidien sportif français sur des discussions entre le club de John Textor et l’entourage de l’attaquant de 24 ans ont mis le feu, et cela, même si certains ont rappelé que faire signer Pulisic aura un énorme coût financier, notamment parce que ce dernier gagne actuellement près de 10 millions d’euros par saison en Premier League. Mais, en cette période de mercato, il n’y a plus vraiment de place pour la rationalité. Sauf que la signature de Christian Pulisic ne ressemble réellement qu’à un doux rêve comme le dit Le Progrès.

Pulisic à Lyon, le comptable dit non

Pour le quotidien lyonnais, on prévient que même si John Textor a envie de s’offrir Christian Pulisic alors que les Etats-Unis accueilleront le Mondial en 2024, la puissance financière de l’Olympique Lyonnais n’est plus au niveau pour s’offrir ce joueur d’attaquant, surtout sans une coupe d’Europe à jouer. « Pour les finances de l’OL, en manque de liquidités et contraint de vendre pour se renforcer, Pulisic devrait rester à l’état de songe compte tenu de son prix (au moins 20 millions d’euros) et de son niveau de rémunération à Chelsea (800.000 euros mensuels) », prévient Le Progrès. Ayant ouvert les portes à un départ des Blues, où il n'a guère été utilisé la saison passée, Christian Pulisic attend de savoir ce que les dirigeants du club londonien vont décider pour lui. Cependant, il est clair que l'ambiance n'est pas à un prix discount du côté de Stamford Bridge. Surtout si, comme il se dit dans les tabloïds anglais, d'autres clubs de Premier League mettent le nez dans le dossier Pulisic.