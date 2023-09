OL ‍: Pour Grosso, Aulas accepte une trêve avec Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En conflit avec John Textor, Jean-Michel Aulas a enfin validé une décision de son successeur. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais se dit ravi de la nomination de l’entraîneur Fabio Grosso, qui s’est officiellement engagé ce samedi avec le club rhodanien.

John Textor s’est offert un contexte plus paisible. En début de semaine, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, qui s’était entendu avec Laurent Blanc pour une séparation pendant la trêve internationale, semblait parti pour nommer Gennaro Gattuso. Plusieurs sources révélaient un accord imminent entre l’Américain et le coach italien. Mais les nombreuses critiques en interne et à l’extérieur du club rhodanien ont apparemment refroidi John Textor.

Fabio Grosso validé

Le patron d’Eagle Football a alors étudié d’autres pistes jusqu’à tomber sur Fabio Grosso qui, lui, récolte beaucoup plus d’avis positifs. L’ancien latéral gauche des Gones s’est officiellement engagé avec l’Olympique Lyonnais ce samedi et peut déjà compter sur d’importants soutiens comme ceux de Juninho, Grégory Coupet et même Jean-Michel Aulas !

C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL … Tu n’as pas changé élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de lOL en 2007/8/9🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 16, 2023

« C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL, a commenté l’ancien président lyonnais sur le réseau social X. Tu n’as pas changé, élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de l'OL de 2007 à 2009. »

A Lyon, Fabio Grosso avait enrichi son palmarès avec un Trophée des Champions (2007), un titre en Ligue 1 (2008) et un sacre en Coupe de France la même année. Autant d’arguments qui ont pu peser dans la balance au moment du choix de John Textor, que l’on imagine surpris par la validation de Jean-Michel Aulas. Rappelons que les deux hommes sont devenus ennemis après l’éviction du second en mai dernier. Depuis, JMA n’a pas hésité à poursuivre l’Américain en justice.