OL : Pour 8 ME, Lyon a recruté une machine au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Malgré la défaite concédée face au Genoa en match amical samedi, l’Olympique Lyonnais a montré de belles choses sur le terrain de Gueugnon.

Notamment lorsque les titulaires étaient alignés. En première mi-temps, le jeune et prometteur Jean Lucas, recruté pour seulement 8 ME au mercato, était par exemple titulaire aux côtés de Thiago Mendes et de Pape Cheikh Diop au milieu de terrain. Rappelant sur certaines prises de balle un certain Tanguy Ndombele, le Brésilien a déjà séduit certains de ses partenaires comme Rafael.

« C’est une machine, il n’arrête pas de courir. Je l’appelle le “Cheval” car il ne s’arrête jamais » a plaisanté le défenseur droit de l’OL, qui a également loué les qualités d’un autre de ses compatriotes, Thiago Mendes, buteur contre le club italien. « Je l’aime bien. Avec le ballon, il est très fort. Il a une frappe magnifique, aussi. Je pense qu’il va beaucoup nous aider cette saison ». La saison n’a pas encore commencé que déjà, le mercato du quatuor Aulas-Juninho-Maurice-Sylvinho fait des heureux à l’Olympique Lyonnais. Chez les supporters bien-sûr mais également chez les joueurs…