OL ‍: Pierre Sage pousse un énorme coup de gueule

Par Alexis Rose

Mis sous pression durant toute la semaine par son président John Textor, Pierre Sage s’est donné du sursis en allant chercher un match nul important sur la pelouse de Fenerbahçe en Europa League ce jeudi (0-0).

Pierre Sage sera-t-il sur le banc de touche de Lyon face à Nantes dimanche en Ligue 1 ? Sûrement que oui. À moins d’un craquage de John Textor en cette fin de semaine, l’entraîneur de 45 ans s’est offert un sursis en ramenant un point de Fenerbahçe en Europa League jeudi (0-0). Si cette unité ne suffit pas encore aux Gones pour valider une qualification directe pour les huitièmes de finale de la C3, il permet à l'OL de confirmer sa bonne place sur la scène européenne. Malgré tout, la situation de Lyon reste problématique. Éliminé par les amateurs de Bourgoin en Coupe de France la semaine passée et incapable de gagner le moindre match depuis début janvier, l’OL traverse une petite crise. De quoi placer Pierre Sage sur un siège éjectable, vu que cette semaine, John Textor n’a pas hésité à relancer Paulo Fonseca pour savoir s’il serait intéressé pour remplacer Sage. Un coup de pression que Sage n’a pas du tout apprécié.

« C’est une pression très négative »

« Je veux tirer la sonnette d’alarme : le genre d’ultimatum que j'ai reçu ces derniers jours aurait pu influencer mon coaching. Mais contrairement à ce que la situation me fait vivre, j’ai décidé de penser à l’OL, à l’équilibre, à peut-être avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin et bénéficier d’une opportunité que de vraiment lâcher les chevaux et peut-être perdre le match 1-0 sur un contre. C’est une pression très négative qui pourrait influencer les choix des coachs. Je vous invite à la raison et à éviter de relayer ce genre d’information. J’émet une petite alerte et j’espère que ce message sera entendu. Il est important que je garde la tête froide et que je pense avant tout à l’intérêt du club », a balancé, en conférence de presse, Sage, qui règle donc ses comptes avec les suiveurs de l’OL qui veulent sa tête malgré ses très bons résultats depuis son arrivée sur le banc lyonnais.