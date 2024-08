OL ‍: Pierre Sage ne rigole plus avec le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a démarré la saison avec une véritable gifle infligée par le Stade Rennais dimanche soir. Un revers qui prouve que le mercato de l’OL est incomplet et qu’il va falloir agir d’ici au 31 août.

Malgré les signatures de Georges Mikautadze, d’Abner et de Moussa Niakhaté lors de ce mercato estival, les manques sont encore nombreux au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Depuis plusieurs semaines et plus encore depuis la lourde défaite à Rennes dimanche soir (3-0), le milieu de terrain cristallise les critiques et les frustrations. Les supporters de l’OL ne sont pas du tout convaincus par Matic, Mangala, Tolisso et Caqueret et aimeraient voir leur club se renforcer dans ce secteur de jeu. Un souhait partagé par Pierre Sage, qui avait déjà glissé un mot à ce sujet après la défaite contre Arsenal en match amical il y a deux semaines.

Après la défaite de son équipe en Bretagne, l’entraîneur de 45 ans en a remis une couche. Et cette fois, pas de pincettes, Pierre Sage a purement et simplement fait savoir que l’OL devait impérativement renforcer son milieu de terrain d’ici la fin du mercato, sous peine de subir de grosses désillusions cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. « C’est d’abord sur un aspect stratégique au départ. Corentin a une activité sur toute la largeur, que ce soit dans le pressing ou en phase offensive. Orel est plus axial dans ses positions. On voulait être très dense à l’intérieur pour pousser Rennes à nous contourner. Malheureusement, on a été défaillant dans le fait de défendre en avançant » a lancé Pierre Sage pour justifier ses choix au milieu de terrain, avant de poursuivre en évoquant le mercato.

Pierre Sage exige du renfort au milieu de terrain

« Quand on l’a fait, on a récupéré des ballons, mais on ne l’a pas fait assez. Je n’ai pas encore la bonne formule, c’est un secteur dans lequel on se cherche encore. Il faudra renforcer ce secteur de jeu » a expliqué le coach de l'OL, forcément déçu par les prestations de Matic, Caqueret et Mangala face à Rennes et qui aimerait sans doute avoir davantage de solutions dans ce secteur de jeu. La question est maintenant de savoir si Pierre Sage et David Friio sont en capacité de résoudre cette équation alors que parallèlement, ils doivent dégraisser pour se conformer aux promesses faites devant la DNCG au début de l’été. Excitante et inquiétante à la fois, la fin du mercato promet en tout cas d’être mouvementée et riche en enseignements à l’Olympique Lyonnais.