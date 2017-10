OL : Pierre Ménès utilise Fekir pour rembarrer Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Fidèle défenseur de Didier Deschamps, Jean-Michel Aulas refuse qu’on s’attaque gratuitement aux Bleus, qui seront dans la chapeau n°1 pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Sur Twitter, le président rhodanien ne cesse de « combattre » le bashing anti-Deschamps qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant, et encore plus après les deux matchs peu aboutis de l’Equipe de France contre la Bulgarie et la Biélorussie.

Néanmoins, Pierre Ménès a interpellé le président de l’Olympique Lyonnais sur Twitter. Le journaliste de Canal + a rappelé au boss de l’OL que les choix de Didier Deschamps laissaient souvent à désirer, comme celui de ne pas appeler Nabil Fekir lors du dernier rassemblement des Bleus. Une manière de montrer à Jean-Michel Aulas que certaines critiques envers le sélectionneur sont justifiées, en s’appuyant sur l’exemple du capitaine de l’OL snobé par l’ancien coach de Marseille. Gageons que le président lyonnais, particulièrement actif sur les réseaux sociaux, aura noté cette petite pique qui s'appuie sur un joueur lyonnais qui cartonne en ce moment.