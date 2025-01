OL ‍: Pierre Ménès régle le dossier Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La situation de Pierre Sage est très floue, puisque le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a pris des contacts avec Paulo Fonseca. Pierre Ménès s'invite dans ce dossier.

Ce lundi, John Textor est à Lyon pour diriger une réunion prévue de longue date et qui concernant les finances de l'OL. Mais depuis une semaine, on prête l'intention au dirigeant américain de remplacer Pierre Sage par Paulo Fonseca, récemment limogé par l'AC Milan. Tandis que l'entraîneur français est évidemment fragilisé par l'attitude de son grand patron, plus personne ne comprend l'attitude du dirigeant lyonnais, qui semble avoir oublié ce que Sage a fait depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso fin 2024. Sur sa chaîne YT, l'ancien consultant vedette de Canal+ estime que John Textor n'est pas loin de marquer contre son camp en ayant une telle attitude à cet instant de la saison, alors que l'Olympique Lyonnais n'est pas si mal que cela en Ligue 1.

Textor ne rend pas service à l'OL

OL : Pierre Sage est sauvé, Textor n'est pas là pour tout casser https://t.co/5eeQTTEWOU — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2025

Pierre Ménès est estomaqué par l'attitude de John Textor et il ne masque pas sa désolation face à cette situation. « Je ne sais pas ce que Textor a vraiment dans le crâne et je ne sais pas s’il le sait vraiment lui-même. Pierre Sage a visiblement la confiance de son groupe, c’est déjà quelque chose d’important. Maintenant, il faut reconnaître que son coaching est assez frileux depuis quelques semaines. Il y a une certaine forme de panique depuis que les résultats sont en baisse. J’avoue que je ne vois pas Textor changer d’entraîneur là, car ça serait ajouter une crise au sein d’un club qui n’est déjà pas très bien portant. L’instabilité créée par Textor autour du staff est préjudiciable à l’OL », explique l'ancien membre du Canal Football Club. A savoir si John Textor sera sensible aux arguments de Pierre Ménès et de ceux qui défendent Pierre Sage.