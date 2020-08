OL : Pierre Ménès pointe du doigt trois joueurs de Lyon

Dans : OL.

Les supporters de Lyon ont pensé jusqu'au bout que leur équipe pouvait battre le PSG. Mais le scénario a finalement été cruel pour l'OL comme l'avoue Pierre Ménès.

L’Olympique Lyonnais le savait, la route la plus simple pour jouer une coupe européenne passait par une victoire en finale de la Coupe de la Ligue vendredi soir au Stade de France face au PSG. Mais après avoir très longtemps tenu tête à Neymar et ses coéquipiers, l’équipe de Rudi Garcia est tombée dans l’exercice des tirs au but. De quoi forcément donner des regrets pour l’OL qui ne s’est pas ménagé durant cette rencontre. Pour Pierre Ménès, il y a quand même des choses positives à retenir du côté de Lyon après cette défaite en finale. Le consultant de Canal+ a en effet des points qui peuvent rassurer l’Olympique Lyonnais, avec cependant un constat terrible, le club de Jean-Michel Aulas ne jouera probablement pas une coupe d’Europe la saison prochaine.

Et Pierre Ménès de livrer son analyse sur le match de Lyon et de donner les noms de trois joueurs qui l'ont convaincu. « Les Lyonnais n’ont pas à rougir de leur match non plus. Je les ai trouvés intéressants sur le plan défensif, j’ai beaucoup aimé l’activité de Cornet côté gauche. C’est sûr que ce n’est pas le meilleur technicien du monde, mais quelle débauche d’énergie. Et au milieu, même s’ils ont fait beaucoup de fautes, Guimaraes et Caqueret ont beaucoup travaillé. Bref, il y a des motifs de satisfaction et d’espoir pour les deux équipes, c’est un match sur lequel les deux clubs peuvent construire (...) Côté OL, la dernière chance de jouer l’Europe s’est envolée avec cette séance de tirs-au-but perdue sur la tentative de Traoré repoussée par Navas. Car il est évidemment illusoire de penser que Lyon soit capable de gagner la Ligue des Champions », explique, sur son blog, Pierre Ménès.