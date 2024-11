OL ‍: Pierre Ménes affole les supporters lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit passer devant la DNCG et Pierre Ménès affirme que les choses s'annoncent de la pire des manières pour le club de John Textor.

En pleine trêve internationale, les supporters de l'OL ont appris que c'est ce vendredi que John Textor devra rendre des comptes à la DNCG dans le cadre du contrôle à la moitié de la saison. C'est une évidence, si sportivement l'Olympique Lyonnais va bien, sur le plan financier le désastre n'est pas loin avec une dette colossale. Personne n'est réellement dans le secret des dieux, mais ce mercredi, Pierre Ménès révèle que selon ses informations, le passage de l'OL devant les gendarmes financiers du football risque de mal se terminer.

Petite indiscrétion : le passage de l’OL devant la dncg s’annonce très compliqué et je pèse mes mots — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 13, 2024

« Petite indiscrétion : le passage de l’OL devant la dncg s’annonce très compliqué et je pèse mes mots (...) Il est évident que Textor fait n’importe quoi. Je l’avais d’ailleurs dit il y a plusieurs mois (...) J’ai vraiment peur », prévient l'ancien journaliste du Canal Football Club, qui visiblement craint le pire pour l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, L'Equipe affirme que du côté de l'OL on est très confiant en interne avant ce rendez-vous de vendredi, alors même que l'Olympique Lyonnais pourrait être relégué en Ligue 2 si les comptes sont aussi mauvais que certains le disent. Tout ce que l'on sait officiellement, c'est que le déficit a dépassé les 500 millions d'euros et que les commissaires aux comptes n'ont pas certifié les comptes d'Eagle Football Group, ce qui n'est pas du tout bon signe.