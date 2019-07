Dans : OL, Mercato, Liga.

L'annonce du transfert de Nabil Fekir au Betis Séville est désormais imminente, le capitaine de l'Olympique Lyonnais étant arrivé en début d'après-midi dans la ville andalouse. Ainsi, un an après avoir failli signer à Liverpool, et donc potentiellement gagner la Ligue des champions, le Champion du monde français rejoindra une formation qui s'est classée dixième de la dernière saison en Liga et ne jouera évidemment pas la C1. Alors que l'OL lui proposait de rester, et de prolonger son contrat, Nabil Fekir a fait un choix qui sportivement est difficile à comprendre.

Evoquant le départ de l'international lyonnais au Betis Seville, Pierre Ménès estime qu'on peut clairement le regretter et parler d'un joli fiasco. « Y a que moi pour trouver que Fekir au Betis c’est du gâchis ? », s'est ouvertement interrogé, via son compte Twitter, le consultant de Canal+, qui ne comprend pas le choix de carrière fait par Nabil Fekir et sa famille. En effet, après s'être éloigné de Jean-Pierre Bernès, c'est désormais le père de Nabil et Yassin qui gère la carrière des deux footballeurs de fils, ceci expliquant peut-être cela.