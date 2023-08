OL ‍: Pep Guardiola va aider Lyon dans son mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une situation complexe en raison des restrictions de la DNCG, l’OL pourrait récupérer un chèque inespéré en fin de mercato grâce à un possible transfert de Lucas Paqueta de West Ham à Manchester City.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont dans l’obligation de se renforcer avec malice sur le marché des transferts. Et pour cause, les restrictions imposées par la DNCG ne permettent pas à John Textor de faire des folies. Le directeur du recrutement Matthieu Louis-Jean se contente donc de recrues à moins de cinq millions d’euros, à l’instar de Caleta-Car, Mata, Alvero ou encore Maitland-Niles. Mais dans cette dernière ligne droite du mercato et alors que Lyon souhaite toujours recruter au moins un ailier, voire un avant-centre en cas de départ de Kadewere, un chèque pourrait tomber du ciel et donner davantage de latitude aux décideurs rhodaniens. D’après les informations de Fabrizio Romano, Manchester City est officiellement entré en négociations avec West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta.

Manchester City have concrete interest in Lucas Paquetá. Talks took place with West Ham this week 🚨🔵🇧🇷 #MCFC



Not an easy negotiation but City have added him to summer targets list, as @marcoconterio @geglobo reported. pic.twitter.com/WnMbDkiEav — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023

Vendu par l’OL chez les Hammers pour 61,3 millions d’euros, en incluant les bonus obligatoires, en août 2022, l’international brésilien est de loin le meilleur joueur de l’équipe de David Moyes et sa valeur marchande a boosté depuis son arrivée en Premier League. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré dans le cadre des négociations entre Manchester City et West Ham, même si on évoque un transfert à hauteur de 80 millions d'euros, mais les dirigeants de l’Olympique Lyonnais croisent les doigts pour une vente au prix fort puisque pour rappel, les Gones vont récupérer 10 % sur une éventuelle plus-value.

Paqueta à City, un chèque tombé du ciel pour l'OL ?

Un pourcentage loin d’être négligeable puisque si Lucas Paqueta est vendu 80 millions d’euros, l’écurie de John Textor récupèrerait près de 2 millions d’euros. Une somme qui pourrait avoir son importance dans la dernière ligne droite d’un mercato où les comptes de l’OL sont scrutés par le gendarme financier du football français. Il est clair en tout cas que John Textor et Santiago Cucci ne cracheront pas sur une rentrée d’argent supplémentaire, d’autant que celle-ci était totalement imprévue. En effet ces derniers jours, un départ ne semblait pas vraiment dans les tuyaux pour Lucas Paqueta. Mais après les départs d’Ilkay Gündogan et de Riyad Mahrez, Manchester City ne s’est toujours pas renforcé et la défaite contre Arsenal lors du Community Sheald a sans doute réveillé les envies de renforts de Pep Guardiola, qui courtise également Bradley Barcola.