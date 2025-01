OL ‍: Paulo Fonseca a six mois pour gagner une Coupe d'Europe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si l'entraineur est toujours coupable de tout dans le football, John Textor a recadré les joueurs de l'OL en leur demandant de réaliser deux grands objectifs cette saison.

Présent à Lyon ces derniers jours, John Textor n’a pas chômé et a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Déçu par les prestations de son équipe, l’Américain a viré Pierre Sage à la surprise générale en raison de la saison correcte de l’OL, même si sa versatilité concernant les entraineurs est bien connue. Paulo Fonseca va être nommé probablement ce jeudi comme entraineur de l’Olympique Lyonnais, et nul doute que le technicien portugais va être attendu au tournant. Par les supporters qui ne vont pas digérer facilement le départ d’un homme qu’ils appréciaient, et par les joueurs qui ont affiché un fort soutien à Pierre Sage, même si les limogeages de ce type sont courants dans le football.

Paulo Fonseca attendu au tournant

En pleine saison, ce bouleversement ne doit pas freiner l’équipe, et c’est le message qu’a tenu à faire passer John Textor quand il s’est adressé aux joueurs ce mardi. Selon les indiscrétions de RMC, le propriétaire de l’OL a prévenu le vestiaire qu’il avait de très grandes attentes pour cette saison. Il leur a rappelé leurs objectifs, qui étaient de terminer dans le Top4 de la Ligue 1, synonyme de présence en Ligue des Champions la saison prochaine, et aussi de remporter la Ligue Europa. Pour ce dernier objectif, l’ambition est assez énorme même si l’OL fait partie des candidats sérieux à une place dans le dernier carré. Remporter cette compétition serait en tout cas un exploit inédit pour Lyon et le football français, et aussi un grand rêve de Jean-Michel Aulas, qui avait toujours voulu gagner une Coupe d’Europe pendant ses décennies de présidence à Lyon.

Des objectifs élevés, et qui pourraient aussi déterminer l’avenir de Paulo Fonseca, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027 et va devoir apprendre à vivre avec un propriétaire à l’Américaine comme John Textor.