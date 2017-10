OL : Pas très fair-play, le public anglais note Lopes

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Les détracteurs d’Anthony Lopes vont s’en donner à cœur joie, mais le gardien lyonnais n’a rien à se reprocher sur la bagarre qui a éclaté entre les joueurs d’Everton et de Lyon ce jeudi soir. Sur un ballon un peu chaud près de sa ligne de but, le Portugais s’est imposé physiquement, ce qui n’a pas plu à Ashley Williams, coupable d’un coup volontaire dans le ventre, puis de quelques baffes et empoignades sur d’autres joueurs lyonnais. Le défenseur gallois est, de manière assez incroyable, resté sur le terrain avec un simple carton jaune. De son côté, Anthony Lopes n’a pas voulu en faire de trop après la rencontre.

« C’est rien. Il ne s’est pas passé grand-chose. Ça a surtout réveillé le public parce qu’il dormait jusque-là. Ils aiment ça. Ça les a plus révoltés qu’autre chose. Après ce n’est pas grave. C’est comme ça, c’est la vie. J’ai l’habitude. Je ne pense pas que ça fasse partie de l’ambiance en Angleterre qu’un supporter frappe un joueur adversaire. Mais après on fait avec, c’est comme ça », a livré le gardien lyonnais, qui a en effet vu des fans d’Everton se rapprocher derrière le but pour participer du bout des bras à cette incartade. La victoire aidant, l’OL va en effet rapidement passer à autre chose, surtout qu’un match retour face aux Toffees se profile déjà.