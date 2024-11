OL ‍: Où est l'argent, Textor est convoqué

Dans : OL.

Si l'OL a bien redressé la barre sportivement, la situation financière des Gones est très inquiétante. Eagle Football Group affiche des pertes massives. De quoi inquiéter les supporters mais aussi la DNCG, laquelle veut rapidement entendre John Textor.

Après Bordeaux, un autre poids lourd du football français va t-il connaître un funeste destin ? Malgré un budget de 220 millions d'euros, l'OL est actuellement en grand danger. Détenu par John Textor et Eagle Football Group, le club rhodanien affiche des pertes importantes. L'OL aurait besoin d'une somme comprise entre 100 et 200 millions d'euros à court terme selon les sources proches du dossier. De quoi menacer grandement son avenir en Ligue 1. Plusieurs journalistes comme Romain Molina et Sacha Tavolieri évoquent déjà une possible rétrogradation de Lyon. Dans ce contexte tendu, la DNCG sollicite John Textor.

Textor entendu par la DNCG vendredi

Comme le révèle le journal L'Equipe, le gendarme financier du football français a convoqué l'Américain vendredi matin. Accompagné de son directeur général Laurent Prud'homme, le boss de l'OL devra s'expliquer à propos de la situation financière de son club à mi-saison. Ce rendez-vous est la norme pour tous les clubs de Ligue 1 mais pas forcément un 15 novembre. Les récentes révélations d'Eagle Football Group ont obligé l'instance à avancer la date de l'entretien. John Textor sera sommé de présenter des garanties financières solides pour que l'OL puisse finir la saison de Ligue 1.

L'Equipe a déjà anticipé les futures promesses de Textor : cession de ses parts dans Crystal Palace (45% du capital du club) et des annonces de ventes de joueurs à Botafogo mais surtout à l'OL. Rayan Cherki ferait ainsi les frais de la situation de son club. Si la DNCG n'est pas satisfaite, elle sanctionnera l'OL. Elle peut encadrer la masse salariale des Gones comme en 2023 mais aussi prononcer la relégation de l'OL à titre conservatoire. Ce serait alors une vraie claque pour le 5e de Ligue 1 ainsi que pour ses fidèles supporters.