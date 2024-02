OL ‍: Orban fait déjà son cirque, Lacazette témoigne

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet hiver en provenance de La Gantoise, Gift Orban se fait déjà remarquer à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant nigérian n’a pas sa langue dans sa poche et possède un humour assez particulier. Ce qui n’a pas l’air de déranger les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pour le moment.

Recruté pour 12 millions d’euros, sans compter les 8 millions d’euros de bonus éventuels, Gift Orban sera l’un des Gones à suivre pendant cette deuxième partie de saison. Le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais suscite pas mal d’attentes compte tenu du montant dépensé pour son transfert. Mais pour le moment, les premiers échos sur le Nigérian ne concernent pas ses performances.

"Êtes-vous impressionnés par le mercato de l'OL ?"



Pour @starragolequipe le mercato de l'OL est une catastrophe. Il s'explique. pic.twitter.com/t8mPV05aUi — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 31, 2024

Gift Orban fait plutôt parler à cause de son comportement notamment dénoncé par le journaliste Sébastien Tarrago cette semaine. « Ce n'est pas un garçon méchant, mais depuis qu'il est arrivé c'est un festival, a révélé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il dit à Lacazette qu'il va lui prendre sa place, il le dit partout, il est complètement lunaire. Il était titulaire à La Gantoise la saison dernière mais il est tellement ingérable... A La Gantoise ils rigolent tellement ils sont contents qu'il soit parti. Pour l'instant ça amuse le vestiaire lyonnais. »

Lacazette défend Orban

En effet, Alexandre Lacazette a reconnu que Gift Orban se distinguait par son humour. « Je pense que ça se passe bien pour lui. Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré, a témoigné le capitaine rhodanien ce vendredi. Je pense que pour les personnes qui ne l'ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre mais en fait il a beaucoup d'humour. Mais il a faim de progression, il a envie d'aider l'équipe, de marquer beaucoup de buts. On sent qu'il a ce côté-là en lui, de marquer des buts, pour progresser et aider l'équipe à remonter au classement. » Cette saison, le néo-Lyonnais n’avait inscrit que trois buts dans le championnat belge.