OL ‍: Orban direction l'Allemagne, la C1 l’attend

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain, de nombreux mouvements sont attendus à l'OL sur le marché des transferts. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire rhodanien : Gift Orban.

Les choses sont claires pour l'OL : le club doit vendre en urgence l'hiver prochain sur le marché des transferts, sous peine d'être relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Les candidats au départ sont donc très nombreux chez les Gones. On peut citer Maxence Caqueret, Ernest Nuamah, Anthony Lopes, Rayan Cherki ou encore Gift Orban. Le dernier cité n'est plus en odeur de sainteté dans le Rhône et un départ arrangerait toutes les parties. Et cela tombe bien, le Nigérian ne manquera pas de prétendants dans les prochaines semaines. Une formation de Bundesliga qui dispute actuellement la Ligue des champions a notamment coché son nom...

Orban a prix réduit, Stuttgart en rêve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gift Orban (@giftorban)

Selon les informations de Sky Germany, Stuttgart est en effet intéressé par une arrivée de Gift Orban l'hiver prochain. L'écurie allemande sait que l'OL va devoir vendre et veut en profiter pour faire une belle affaire. Car si le natif de Benue est estimé à quelque 15 millions d'euros par la formation lyonnaise, il pourrait être lâché pour moins que ça. A noter néanmoins qu'à ce jour, Orban n'est pas encore considéré comme une priorité par Stuttgart mais bien plutôt comme une opportunité de marché. L'OL devra donc tenter de le proposer à d'autres formations pour être sûr d'un départ cet hiver. Autre joueur à plaire aux Rouges : Mathys Tel. En manque de temps de jeu au Bayern Munich, l'international Espoirs français pourrait être tenté par la possibilité de se relancer à Stuttgart. Un prêt pourrait être envisagé afin de contenter tout le monde, car les Bavarois ne sont pas chauds à l'idée d'une vente pour l'ancien du Stade Rennais.