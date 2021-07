OL : Onana refuse la concurrence de Lopes à Lyon

Dans : OL.

Depuis plusieurs semaines, Lyon négocie la venue d’André Onana en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Le gardien camerounais est une priorité de Peter Bosz, mais les négociations ne sont pas si faciles avec le club néerlandais. Et pour cause, l’Ajax Amsterdam se montre gourmand malgré la situation contractuelle d’André Onana, dont le bail expire en juin 2022. L’OL ne compte pas casser sa tirelire pour un joueur en fin de contrat, d’autant plus que le Camerounais est suspendu pour dopage jusqu’en novembre et disputera la Coupe d’Afrique des Nations en février prochain. Un autre élément pourrait faire capoter l’opération, à en croire les informations relayées par Calcio Mercato en Italie.

Le média affirme qu’avant de signer dans son futur club, André Onana souhaite avoir l’assurance d’être le titulaire indiscutable au poste de gardien de but. C’est précisément cette condition fixée par André Onana qui a fait capoter le transfert du Camerounais à Arsenal, qui était très intéressé pour le recruter. Les Gunners souhaitaient mettre Onana en concurrence avec Leno, mais le gardien de l’Ajax Amsterdam a refusé ce rôle de n°1 bis. L’Inter Milan est également intéressé, mais devrait également jeter l’éponge en raison de la volonté absolue d’Onana d’être le titulaire indiscutable. Reste maintenant à voir comment Lyon gérera les volontés du gardien camerounais, alors qu’un certain Anthony Lopes a bien l’intention de défendre sa place de titulaire à l’OL. Chez les supporters lyonnais, qui restent une majorité à défendre Lopes, nul doute que cette information fera tousser. Car si André Onana souhaite devenir le titulaire de l’OL, il paraît logique qu’il compose avec la concurrence d’un gardien historique des Gones en la personne d’Anthony Lopes. C’est d’ailleurs sans doute la volonté de Peter Bosz, qui souhaite que les deux gardiens se tirent la bourre afin d’élever au maximum leur niveau de jeu.