OL : Nice renvoie Reine-Adélaïde à Lyon, 25 ME en fumée

Dans : OL.

Prêté à l’OGC Nice lors du dernier mercato estival, Jeff Reine-Adélaïde ne prolongera pas son aventure dans le Sud de la France. Ce qui signifie donc un retour à la case départ au sein de l’Olympique Lyonnais.

Actuellement à l'infirmerie, et ce jusqu’en août prochain, Jeff Reine-Adélaïde ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé lors de la saison 2021-2022. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Monaco en février dernier lors de la 23e journée de L1, le joueur de 23 ans est maudit. Puisqu’il avait déjà subi cette même blessure, au genou droit, en décembre 2019… Autant dire que Reine-Adélaïde a vécu que des galères ou presque depuis son transfert à l’OL, en provenance d’Angers contre un chèque de 25 millions d’euros… Un montant que Lyon ne récupérera pas cet été.

« C’est un joueur de Lyon »

Car même si l’OGCN dispose d’une option d’achat de 25 ME dans le prêt de Reine-Adélaïde, les Aiglons ne prendront pas le risque de mettre autant d’argent, surtout en cette période de crise, sur un joueur fragile, et toujours en convalescence. Malgré une bonne première partie de saison, avec un but et quatre passes décisives en 19 matchs, JRA ne sera donc pas conservé par Nice. C’est Jean-Pierre Rivère en personne qui l’a avoué sur Nice-Matin. « Reine-Adélaïde ? C’est un joueur de Lyon », a simplement lancé le président de l’OGCN. Par conséquent, Reine-Adélaïde va donc revenir à Lyon, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais pas sûr toutefois que l’ancien international espoirs reste chez les Gones, compte tenu du fait que l'attaquant français avait fait le forcing pour quitter l’OL et rejoindre Nice il y a un an… Un autre dossier chaud à gérer pour Jean-Michel Aulas et Juninho, toujours en quête du successeur de Rudi Garcia après l'échec avec Galtier...