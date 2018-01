OL-OM : Fini les clashs, Jean-Michel Aulas dit « bravo » à Eyraud !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Formation des jeunes joueurs, intégration du club dans la ville, création de « lieux ludiques » sur l’histoire de l’OM, modernisation du Stade Vélodrome… Le projet de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud à l’Olympique de Marseille est global. Entrepreneur dans l’âme, le président phocéen n’est pas du genre à foncer tête baissée et sa vision pour l’Olympique de Marseille est appréciée par la majorité des observateurs. En clash avec Jean-Michel Aulas durant les fêtes de Noël sur les réseaux sociaux, l’homme fort du Champions Project a d’ailleurs reçu les félicitations de son homologue rhodanien ce mardi.

« Bravo à JHE pour un projet d'entreprise convainquant et ambitieux pour l'OM et le foot français : moi j'aime cela et c'est comme cela qu'on rattrapera peut-être le PSG » a lâché le boss de l’Olympique Lyonnais sur son compte Twitter. Bien évidemment, le modèle économique de l’OM est beaucoup plus proche de celui de l’OL que celui du PSG. En ce sens, Jean-Michel Aulas voit peut-être en Marseille un club capable de l’aider à mettre des bâtons dans les roues du monstre parisien, avec des armes similaires. Une chose est sûre : la guéguerre du 24 décembre semble être oubliée pour le président de l’actuel 3e de Ligue 1.