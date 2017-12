OL-OM : Aulas et Eyraud se collent des marrons au moment de la dinde !

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Après avoir allumé la première mèche dans L'Equipe samedi, Jacques-Henri Eyraud a subi une foudroyante réponse de Jean-Michel Aulas, à laquelle il a répondu avec tact.

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas ne connaissent pas la trêve des confiseurs. Alors que la plupart des acteurs du football sont actuellement plongés dans l'esprit de Noël, les deux présidents ont profité de l'avant-réveillon pour s'envoyer de très grosses piques par tweet interposé. Si c'est le président de l'OM qui a attaqué le premier, en critiquant un supposé arbitrage pro-OL et le comportement raciste de certains supporters de Lyon, le boss rhodanien a appuyé sa première réponse ce dimanche après-midi.

« Juste pour essayer d'excuser les propos limites de JHE. Pour l'OL et surtout pour les arbitres français, il faut lui dire que dans notre foot, les arbitres sont professionnels et honnêtes. L'habitude d'être proche des paris hippiques a peut-être désorienté JHE ? Tu vois Jacques-Henri, la perversité de tes propos jettent l'opprobre sur des arbitres professionnels et justes. Ton article dans L'Equipe n'a pas de sens, quand on est intelligent et soucieux de l'intérêt général du foot français ! Joyeux Noël », a lancé JMA sur son compte Twitter. Une seconde couche de critiques qui a fait bondir Eyraud.

« J'ai démarré un long et difficile apprentissage. Mais si je suis un jour tenté par une sortie comme celle-ci, je m'engage à t'appeler pour te demander conseil et retrouver la raison. Promis », a rétorqué le président de l'OM, qui a agrémenté son tweet d'une vidéo datant de 2010, où l'on voit un Aulas en colère en train de fustiger l'arbitrage de Mr Bré lors d'un match de l'OL contre Valenciennes. La suite au prochain épisode...

