OL ‍: Nuamah vraie arnaque ou gros « ‍bison ‍», ça se chamaille

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ernest Nuamah a cédé sa place à Malick Fofana en seconde période lors de la victoire de Lyon à Toulouse. Mais les avis divergent sur l'ailier international ghanéen arrivé l'été dernier à l'OL.

À en croire L'Equipe, Ernest Nuamah a été le pire joueur du match TFC-OL, le jeune attaquant lyonnais ayant même hérité d'une note rarement vue cette saison en Ligue 1 du côté de Lyon, à savoir un 2. Auteur de la faute qui a donné un penalty à Toulouse, le joueur recruté pour 25 millions d'euros au mercato estival 2023 a cédé sa place à Malick Fofana, le quotidien sportif qualifiant le passage de Nuamah de « match à l’envers » pour l'ailier de 20 ans à qui on prête des qualités énormes sans qu'il réussisse pour l'instant à confirmer les énormes espoirs, et le buzz tout aussi XXL, que sa signature à l'Olympique Lyonnais avait provoqués. Cependant, si Vincent Duluc est virulent à l'encontre de l'international ghanéen, tout le monde n'est pas de son avis. Et c'est notamment le cas dans l'After Foot.

Nuamah a tué le défenseur de Toulouse

Après la victoire de l'OL à Toulouse (2-3), et même si Rayan Cherki a eu droit à toutes les éloges des journalistes de RMC, Lionel Charbonnier estime qu'Ernest Nuamah a largement apporté sa pierre au renversement total de situation. « On va dire que Nuamah est brouillon et n’apporte rien, mais je peux vous dire que quand tu es défenseur et que tu te prends un bison comme ça pendant 50 ou 60 minutes, c’est très compliqué. Nuamah a tout de même de la force et de la puissance. Et derrière, tu as Cherki qui a souvent plongé sur le même côté droit, là le défenseur toulousain est complètement désorienté parce que sur ce match, on avait le vrai Cherki. Mais s’il avait commencé la rencontre, je ne suis pas certain qu’il soit aussi étincelant, car il y avait aussi le travail de Nuamah avant », a fait remarquer l'ancien footballeur. Quoi qu'il en soit, Pierre Sage ne peut que se féliciter pour la performance collective de son équipe, même s'il est indéniable que l'entrée en jeu de Rayan Cherki a fait basculer la rencontre.