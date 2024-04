OL ‍: Non, Pierre Sage n'a pas triché pour son diplôme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président du Stade de Reims a fait connaître son mécontentement concernant le diplôme qui va être donné à Pierre Sage, estimant qu'il n'avait pas eu le même traitement que Will Still.

Apprenant que le successeur de Fabio Grosso sur le banc de l'Olympique Lyonnais allait avoir rapidement son diplôme d'entraîneur, ce qui évitera à John Textor d'avoir à régler une grosse amende à chaque match, Jean-Pierre Caillot n'a pas masqué son agacement. « Le Stade de Reims n'avait bénéficié d'aucune clémence des instances. Y aurait-il deux poids, deux mesures ? », s'est interrogé le président rémois, qui règle toujours 25.000 euros d'amende par rencontre avec Will Still, ce dernier passant lui un diplôme européen. Ayant entendu ces reproches venus de Reims, Pierre Sage a tenu à montrer qu'il n'avait eu aucun passe-droit pour disposer de son diplôme d'entraîneur avec l'OL et qu'il avait juste suivi les nouvelles règles de la FFF.

Pierre Sage n'a pas eu de cadeau de la FFF

OL : Pierre Sage bientôt diplômé, Reims est écœuré ! https://t.co/87M6JN0njf — Foot01.com (@Foot01_com) April 7, 2024

En marge de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Nantes, Pierre Sage a tenu à répondre à distance à Jean-Pierre Caillot afin de dissiper les malentendus. « Je ne suis pas surpris de cette réaction, car tout le monde n’a pas compris dans quelles conditions ça se jouait. Les VAE (Ndlr : Validation des acquis de l'expérience) ont été réformées. On peut les passer de manière express alors qu’avant, il y avait un rendez-vous chaque année au cours duquel on devait présenter son dossier le 31 janvier, qui était étudié entre avril et juin. C’est une évolution nationale et légale, pas un traitement de faveur », a précisé l'entraîneur de l'OL, mettant ainsi un point final aux discussions sur ce sujet. Car quoi qu'il en soit, Pierre Sage et Will Still méritent de pouvoir entraîner en Ligue 1 sans aucune discussion, le principe de l'amende ressemblant tout de même à du corporatisme d'une autre époque.