OL : Nicolo Rovella, la nouvelle cible de Juninho ?

Déjà très fourni au milieu de terrain avec Caqueret, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes ou encore Paqueta, l’OL ciblerait maintenant Nicolo Rovella.

Très friand des milieux de terrain à la technique aiguisée, Juninho apprécie grandement le profil de l’Italien de 19 ans prêté par la Juventus Turin au Genoa jusqu'en juin 2022. Utilisé à 15 reprises en Série A cette saison, le natif de Segrate est encore abordable financièrement et visiblement, l’OL aimerait en profiter pour le recruter avant qu’il n’explose totalement. C’est tout du moins son agent Beppe Riso qui a dévoilé cette information dans les colonnes de Tuttosport. L’Olympique Lyonnais ne serait d’ailleurs pas le seul club intéressé puisque l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan sont également évoqués par cet agent très bavard…

Prêté par la Juve jusqu'en 2022

« C’est un gars différent, il a une intelligence supérieure à la moyenne » indique son agent, très élogieux, avant de poursuivre. « Il est jeune, mais il a une grande personnalité et a tout d’un vrai grand joueur. De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan. La Juventus Turin le suit tous les week-end. On verra ce qui est le mieux pour lui à l’avenir. La perspective de le voir en concurrence avec les milieux de la Juventus la saison prochaine ne me fait pas peur. Je connais bien Nicolo, plus le niveau est élevé, plus il est excité et performant ». Reste maintenant à voir si Nicolo Rovella, dont le retour à la Juve n'et pas prévu avant 2022, saura se faire une place à l'avenir chez les Bianconeri contre Arthur, Rabiot ou encore Betancur, ou si son agent très disert fera finalement le choix de lui trouver un nouveau club. En cas de transfert à Lyon, le joueur prêté au Genoa devra également redoubler d’efforts car il ne sera pas simple de déloger des joueurs tels que Caqueret, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta même si le Brésilien semble plus à l’aise dans un rôle de meneur de jeu désormais.