OL : Paqueta, Depay, Slimani... Les Tops et les Flops contre Angers

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a dominé Angers (3-0). Si certains joueurs de Rudi Garcia ont brillé, comme Depay, Paqueta ou Lopes, d'autres n'ont pas vraiment été à la fête... Voici les Tops et les Flops.

Les Tops :

Memphis Depay - Dans le dur ces dernières semaines en L1, avec zéro but depuis mi-février, l'international néerlandais a repris des couleurs cette semaine. Puisqu'après avoir participé à la qualification de Lyon contre le Red Star en Coupe de France jeudi, le capitaine des Gones a retrouvé le chemin des filets en championnat. Sur une ouverture du score pleine de rage (21e), et sur un doublé plein de talent (83e). L'OL aura besoin d'un Depay à ce niveau-là pour continuer à se mêler dans la course au titre. Et Memphis, lui, doit continuer sur cette voie pour trouver le meilleur club européen possible lors du prochain mercato. Ce sera donc du gagnant-gagnant !

Le talent par Memphis Depay 👏👏👏#OLSCO — Messaoud Benterki (@m_benterki) April 11, 2021

Lucas Paqueta - Le Brésilien a failli figurer dans la case des Flops. Vu que lors des 40 premières minutes, il a été poissard. D'abord en loupant un but tout fait face à Bernardoni juste avant l'ouverture du score de Memphis (21e). Puis en étant coupable d'une main sur un but refusé à Toko Ekambi (37e). Mais juste avant la mi-temps, Paqueta a conjuré le mauvais sort en marquant en renard des surfaces (41e). En fin de match, il a également délivré une belle passe décisive pour Depay (83e). L'ancien milieu du Milan AC est en train de retrouver le niveau qu'il avait en première partie de saison.

Lucas Paqueta est impliqué sur 8 buts lors de ses 9 derniers matchs disputés en compétition officielle avec l'@OL(5 réalisations,3 passes décisives). #OLSCO — Stats Foot (@Statsdufoot) April 11, 2021

Anthony Lopes - Souvent critiqué cette saison, le gardien lyonnais a été l'un des grands artisans de cette victoire lyonnaise. Auteur de trois arrêts, l'international portugais a notamment évité l'ouverture du score de Bahoken (17e) ou l'égalisation de Fulgini (28e). Un match plein pour le Gone. De quoi rassurer les siens avant d'aborder la fin de saison.

Derrière, les latéraux sont vraiment pas bons mais on est habitués. C'est très pénalisant offensivement et défensivement. Très bon Lopes et Jason. Caqueret homme du match pour l'instant. — Masqué (@journalistemas) April 11, 2021

Les Flops :

Karl Toko-Ekambi - Même s'il a été à l'origine du deuxième but de Paqueta avec un centre tendu, l'international camerounais n'a pas eu de chance. Que ce soit en première période, quand son but a été refusé pour une main de Paqueta (37e). Ou en deuxième période, quand il a loupé l'immanquable sur un caviar de Caqueret (55e), avant de provoquer l'annulation d'un but de Slimani pour un hors-jeu (78e). Un match sans pour celui qui n'a plus marqué depuis fin février et sa réalisation dans l'Olympico contre l'OM (1-1).

Bonjour @AngersSCO ça vous dirait pas de repartir avec Toko-Ekambi vu qu’il connaît bien la maison ?

Merci. — Cousin Jo’ (@SavastanoJoey) April 11, 2021

Islam Slimani - Exclu contre Lens la semaine dernière et suspendu en Coupe de France, l'Algérien était attendu au tournant face à Angers. Titularisé à la pointe du 4-2-3-1 de Rudi Garcia, le joueur de 32 ans n'a pas pleinement profité de cette occasion. Malgré une grosse activité, de belles actions aux côtés de Depay ou un but refusé (78e), l'ancien de Leicester n'a pas trouvé le chemin des filets. Problématique pour un élément qui cherche à envoyer Kadewere sur le banc.

Pour Islam #Slimani, je le trouve très actif et intéressant par ses décrochages. Mais ne gagnerait-il pas en efficacité ce qu'il perdrait en activité s'il était + présent dans la surface, surtout avec sa qualité de jeu aérien ? Vaste débat... #OL #OLSCO — Gaël Berger (@GaelBerger) April 11, 2021

Léo Dubois - Il a été le premier joueur remplacé par Rudi Garcia à la 59e minute de jeu. Et pour une fois, l'entraîneur des Gones ne sera pas trop critiqué pour ce choix. Car même si De Sciglio n'a pas vraiment été à son aise non plus, l'international français n'a pas énormément apporté dans son couloir droit. Preuve que le problème de l'OL se situe toujours chez les latéraux.