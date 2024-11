OL ‍: Nemanja Matic est terriblement déçu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'expérimenté milieu de terrain serbe Nemanja Matic a poussé un petit coup de gueule pour demander à son équipe d'arrêter de perdre des points en route cette saison.

Après la dernière trêve de l’automne, l’Olympique Lyonnais reprend enfin le chemin du championnat ce samedi avec un déplacement à Reims. Un match entre deux équipes du haut de tableau qui ne sera pas facile, mais l’OL a bien envie de voir ce qu’il se passe plus haut au classement. L’OM, troisième, et qui balbutie ces dernières semaines, n’est par exemple qu’à deux points devant. La victoire dans le derby n’a pas forcément convaincu tout le monde, mais elle a permis de confirmer les ambitions lyonnaises en championnat. Et il en va de même en Coupe d’Europe pour l’expérimenté Nemanja Matic.

⏯ Coco Tolisso avait ouvert le score dès la 2ème minute sur la pelouse de Reims un soir d'avril 2015 👊🔴🔵#SDROL 🔙 Revivez les buts de cette victoire spectaculaire (2-4) sur notre chaîne YT 👉 https://t.co/0JEhGT12f4 pic.twitter.com/DPK70vdfsS — Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2024

Interrogé en marge du match à Reims, le Serbe est revenu sur la première partie de saison, et demande à sa formation d’être plus efficace et impitoyable dans les matchs si elle veut briller. « On est 5ème et je pense qu’on a raté des opportunités pour prendre plus de points. Il y a des matchs qu’on aurait dû gagner. Sur le terrain on doit essayer de marquer davantage. Contre Marseille on aurait dû marquer plus. Contre Saint-Étienne aussi on aurait dû tuer ce match. On est un des clubs dans le monde qui se crée le plus d'opportunités de marquer. On doit améliorer notre efficacité. Cette 5ème place ne me convient pas. L’OL doit être en Champions League. En Europa League on est bien placé et on va tout faire pour essayer de remporter la compétition », a demandé l’ancien joueur de Manchester United, qui a fait trois finalistes de la Ligue Europa avec le Benfica Lisbonne, Manchester United et la Roma, sans pour le moment parvenir à la gagner.

Un objectif personnel pour Matic, mais aussi collectif pour l’OL qui rêve de redorer son blason et de marquer de précieux points UEFA aussi si jamais un retour en Ligue des Champions était envisagé pour la saison prochaine.