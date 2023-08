OL ‍: Nascimiento à Lyon, le mercato s'emballe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Six mois après Jeffinho, l’OL pourrait accueillir un nouveau joueur de Botafogo en la personne de Matheus Nascimento, qui est arrivé à Lyon dimanche soir en compagnie du patron du club John Textor.

Présent à Londres pour assister au match amical entre l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace (0-2) samedi soir, Matheus Nascimento ne quitte plus John Textor. Dimanche soir, l’attaquant brésilien de 19 ans évoluant à Botafogo était dans l’avion en direction de Lyon en compagnie du patron d’Eagle Football, propriétaire de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et l’OL. Il y a quelques jours, le célèbre média brésilien Globo Esporte dévoilait que le jeune attaquant de Botafogo (19 ans) allait voyager au côté de John Textor.

Nascimento est à Lyon avec Textor

Il a assisté à la rencontre amicale entre Palace et l’OL, profitant de ce séjour pour visiter les installations du club londonien. Il n’était en revanche pas mentionné que Matheus Nascimento allait se rendre par la suite du côté de Lyon. Dès lors, on est en droit de se demander ce que nous réserve John Textor, lequel fait faire le tour de ses clubs à cet attaquant qu’il juge très prometteur.

En direct sur TikTok vous avez eu l’exclu ❤️💙 pic.twitter.com/LHHcd1uM7D — Cocotolisso69 (@cocotolisso69) August 6, 2023

Pris en photo par des supporters de l’OL dimanche soir à l’aéroport, Matheus Nascimento sera-t-il la prochaine recrue des Gones alors que Laurent Blanc aimerait encore le renfort d’un ailier et d’une doublure fiable à Alexandre Lacazette ? Dans l’attente de plus d’informations à ce sujet, les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent en tout cas se réjouir de la signature imminente de Ainsley Maitland-Niles.

Maitland-Niles va signer à l'OL... en attendant Nascimento ?

Libre de tout contrat, l’ancien joueur d’Arsenal va s’engager pour plusieurs années en faveur du club rhodanien. Un renfort précieux pour Laurent Blanc, qui cherchait depuis plusieurs mois un milieu défensif d’expérience. Il le tient enfin avec le joueur anglais, très polyvalent et recruté par l’OL pour jouer dans le cœur du jeu après l’échec de la piste Renato Tapia. Malgré des moyens limités en raison des contraintes imposées par la DNCG, qui encadre la masse salariale et les indemnités de mutation du club, le mercato de l’OL prend forme au fil des semaines.