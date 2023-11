OL ‍: Moins grave que prévu pour Lepenant, il sera de retour en février

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Blessé au genou lors de la défaite des espoirs français contre l'Autriche, Johann Lepenant a passé des examens à Lyon. S'il est blessé, le milieu de l'OL fera cependant son retour en février 2024.

Sorti après 13 minutes de jeu contre l’Autriche, Johann Lepenant a donné des sueurs froides à Thierry Henry et à Fabio Grosso. Car très vite, on a craint une rupture du ligament du genou gauche du jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Une blessure qui aurait été synonyme de fin de saison pour l'ancien Caennais, et même d'un forfait pour les Jeux Olympique à Paris l'été prochain. Cependant, à en croire L'Equipe, Johann Lepenant a passé des examens dès son retour à Lyon ce week-end, et ce lundi, on sait désormais que le joueur de 21 ans souffre d'une entorse, mais pas d'une rupture ligamentaire.

Si cette blessure lui vaudra deux ou trois mois d'absence, la saison 2023-2024 de Johann Lepenant n'est pas terminée, son retour étant envisagé en février 2024, un prochain rendez-vous dans deux semaines permettra d'avoir plus de détails sur le timing de ce retour. Cependant, l'idée d'un prêt de Lepenant au mercato d'hiver pour avoir du temps de jeu n'est plus envisageable, sachant que c'est ce qui était envisagé pour celui qui est un cadre des Espoirs français avec Thierry Henry, mais est abonné au banc de touche du côté de l'Olympique Lyonnais.