EL ‍: Mikautadze en mode Roi Lion, l'OL se balade à Bakou

Dans : OL.

Par Alexis Rose

5e journée de l'Europa League :

Stade Tofiq Bahramov Republican (Baku).

Qarabag FK - Olympique Lyonnais : 1-4.

Buts : Juninho (87e) pour Qarabag ; Mikautadze (15e, 80e), Tolisso (63e), Fofana (68e) pour l'OL.

Bousculé mais efficace, l’Olympique Lyonnais a tranquillement dominé Qarabag (4-1) pour pratiquement valider sa qualification pour la phase finale de l’Europa League.

À l’autre bout de la terre en Azerbaïdjan, les Gones n’avaient qu’un seul objectif : ramener les trois points de la victoire pour retrouver une place parmi les huit premiers de la C3. Et après un premier arrêt décisif de Perri (6e), l’OL se donnait les moyens de ses ambitions. Lancé par Cherki sur le côté droit, Nuamah centrait au sol dans la surface pour trouver Mikautadze, qui envoyait le ballon au fond des filets d’une belle reprise du droit (0-1 à la 15e). Sauf qu’après le premier but du Géorgien en Coupe d’Europe, Lyon se faisait bouger avec le poteau d’Andrade (18e), la barre de Juninho (42e) et l’occasion de Benzia bien stoppée par Perri (45e). Malgré ces quelques frayeurs, l’OL rentrait quand même aux vestiaires avec un avantage d’un but.

MIKAUTADZE OUVRE SON COMPTEUR EN EUROPE ⚽



Le Géorgien profite d'un super ballon en retrait de Nuamah qui avait été lancé par Cherki pour donner l'avantage à l'OL 🦁#QFKOL | #UEL pic.twitter.com/6ycIEZSOSR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 28, 2024

Après la mi-temps, le club rhodanien reprenait le contrôle du match avec des opportunités de Cherki (47e, 55e), Caleta-Car ou Tagliafico (56e), mais c’est finalement l’entrant Tolisso qui délivrait son équipe ! Rentré à la pause, le milieu lyonnais, bien servi par Veretout à l’entrée de la surface, envoyait un tir puissant dans la lucarne gauche de Kochalski (0-2 à la 63e). Un but qui assommait définitivement Qarabag, vu que quelques minutes plus tard, Fofana alourdissait l’écart en coupant parfaitement un centre de Benrahma du droit (0-3 à la 68e). Mikautadze se baladait ensuite dans la défense adverse à coup de dribbles avant d’inscrire un doublé d’un joli piqué du gauche (0-4 à la 80e). En fin de match, après une petite faute de Maitland-Niles, Qarabag obtenait un penalty que Juninho transformait avec l'aide du dos de Perri (1-4 à la 87e). Un but sans conséquence sachant que l'OL l'emportait finalement assez nettement à Bakou.



On repart d’Azerbaïdjan avec les trois points ✊



Grâce à un festival offensif, nos Gones décrochent une troisième victoire en @EuropaLeague cette saison 🔥🦁



On continue ✊



1-4 #QFKOL pic.twitter.com/SU8m7ORrZu — Olympique Lyonnais (@OL) November 28, 2024

Grâce à cette troisième victoire en cinq journées, la première depuis début octobre, le Lyon de Pierre Sage fait une excellente affaire dans la course à la qualification. Puisqu’en attendant les matchs de 21 heures, l’OL se classe à la sixième place avec ses 10 unités, à trois longueurs des leaders. Autant dire que Lyon va tout faire pour finir sa phase de ligue dans le Top 8 et filer ainsi directement en huitièmes de finale de l’Europa League.