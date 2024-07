OL ‍: Mikautadze reçoit un message XXL d'Algérie

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 1. Les arrivées récentes ont de quoi satisfaire les fans, dont celle de Georges Mikautadze en provenance du FC Metz.

A Lyon, les fans et observateurs sont impatients que la nouvelle saison reprenne. L'objectif sera de jouer sur tous les tableaux. Les ambitions seront donc fortes, surtout avec les arrivées déjà bouclées par le club rhodanien depuis le début de l'été. La dernière venue de Georges Mikautadze plait beaucoup, et son association avec Alexandre Lacazette est pleine de promesses. D'ailleurs, pas mal de joueurs lyonnais ont hâte de jouer avec l'international géorgien. C'est le cas de Saïd Benrahma.

Mikautadze, tout le vestiaire de l'OL l'attend avec impatience

Le prodige algérien, qui compte bien monter en puissance avec l'OL lors du prochain exercice, est en effet plus que hypé par l'arrivée de l'ancien Messin. Pour lui, il pourrait apporter le petit plus qui manque aux Gones pour viser très haut, comme il l'a indiqué dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais : « C’est un joueur que j’aime beaucoup. Les statistiques, ce qu’il a fait l’année dernière pendant six mois avec Metz prouvent le joueur qu’il est, a déclaré l'Algérien. On est super content de l’avoir avec nous et j’espère qu’il va nous marquer des buts, nous aider et apporter ce petit plus ». Georges Mikautadze arrivera prochainement à Lyon pour débuter sa préparation avec son nouveau club. Il devra prendre sur ses épaules l'écurie lyonnaise pendant une bonne partie du mois d'août, car Alexandre Lacazette sera pris par les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. En tout cas, avant cette nouvelle saison dans le Rhône, on a le sourire et de grandes espérances. Aux antipodes de la situation en place l'hiver dernier. Un premier succès de taille pour John Textor and co.