OL : Memphis Depay élu Gone d'Or à Lyon

Dans : OL.

Ce mercredi, avait lieu à Lyon la remise du Gone d’Or, trophée organisé par le site Café du Commerce avec un jury de 60 personnes dont des journalistes et des personnalités, mais également des internautes. Ce prix récompense le meilleur footballeur de l’OL et est parrainé par Sonny Anderson. Un an après Anthony Lopes, second cette année, c’est Memphis Depay qui a décroché ce prix honorifique de footballeur de l’année 2019 sous le maillot de Lyon.

« Je voulais vous remercier d’avoir voté pour moi pour ce titre de joueur de l’année. Cela représente beaucoup pour moi. Merci aux supporters, aux gens autour de l’OL et de la ville. On joue pour l’équipe toute l’année et je vous remercie encore », a confié, dans un message vidéo, l’attaquant néerlandais qui en a profité pour montrer qu’il marchait désormais sans problème et qu’il se préparait pour revenir « très vite ».

Classement du Gone d'Or 2019

1. Memphis Depay 639 points

2. Anthony Lopes 580 points

3. Houssem Aouar 438 points

4. Jason Denayer 385 points

5. Moussa Dembélé 352 points