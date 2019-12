OL : Memphis Depay Ballon d'Or, c'est prévu !

Dans : OL.

Star de l’effectif de l’Olympique Lyonnais dès son arrivée en provenance de Manchester United, Memphis Depay n’a pas toujours eu le comportement adéquat.

Si ses qualités de footballeur sont incontestables, l’attaquant néerlandais n’a pas hésité à faire savoir quand il n’était pas heureux de jouer dans une position, quand Mariano Diaz prenait un peu trop la confiance, ou quand l’équipe ne jouait pas assez pour lui. Sans oublier ses passages devant la presse de son pays où il annonçait à chaque fois son rêve de jouer pour un grand club. Mais tout cela semble être du passé cette saison, où le brassard de capitaine lui réussit plutôt bien, avec des buts décisifs et une attitude irréprochable. Mais dans une bonne ou une mauvaise passe, Memphis Depay n’a jamais perdu son ambition personnelle, confie dans L’Equipe son ami d’enfance dont il est toujours très proche, Gigi Vitale.

« On croit que les mecs ont de l’argent, sont reconnus, qu’ils sont heureux mais ils peuvent être touchés par une certitude solitude. Et il est allé à Lyon car il n’était plus heureux à Manchester. Il est très content aujourd’hui et ce capitanat le touche car en lui, c’est un lion. Cela prouve qu’il a apporté au club. A la fin, tu veux toujours grandir et gagne le Ballon d’Or. Il sait que c’est possible », a prévenu son ami qui avait vécu avec lui avec Manchester, et passe très régulièrement sur Lyon, y compris pour faire la promotion de sa marque de vêtements. Il faut dire que, en plus du Ballon d’Or, Memphis Depay rêve aussi de réussir dans le rap, et dans les fringues. Tout un programme.