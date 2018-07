OL : Memphis ? Aulas lui dit merci mais l'attend avec une grosse prune

Dans : OL, Ligue 1.

Attendu ce dimanche pour faire sa reprise avec une petite semaine de retard, Memphis Depay n’échappera pas à un coup de règle sur les doigts.

L’attaquant lyonnais a pris la liberté de prolonger ses vacances, sans en informer ses supérieurs, et a même rajouté quelques jours alors qu’il devait finalement arriver vendredi pour le départ du groupe en stage en Suisse. De quoi forcément provoquer la colère de Jean-Michel Aulas, même si le président lyonnais n’était pas du tout inquiet au sujet d’un éventuel bras de fer. Cela se terminera tout simplement par une grosse amende.

« Il va rentrer dimanche ! Je l'espère! Il y aura une très grosse amende, c'est sûr. Memphis, c'est Memphis. On n'oublie pas que l'année dernière, il a marqué et a réalisé la meilleure de ses saisons. Ça a été un des joueurs qui ont apporté de la performance à l'Olympique lyonnais. Il y aura une sanction très grave, parce que vis-à-vis des autres, c'est indispensable. Mais j'espère qu'il va rentrer très rapidement », a confié Jean-Michel Aulas à RMC Sport. Les propos du président sont toutefois limpides, cela n’ira pas plus loin qu’une grosse amende, le Néerlandais ayant un énorme crédit après sa belle fin de saison dernière.