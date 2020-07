OL : Martin Terrier rejoint Rennes pour 12ME et des bonus

Dans : OL.

Martin Terrier a rejoint le Stade Rennais en stage à Dinard, l'attaquant a signé jusqu'en 2025 avec le club breton.

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ont officialisé l'information ce lundi soir, Martin Terrier, arrivé en Bretagne ce week-end, a passé ce lundi sa visite médicale et a signé pour cinq ans au sein d'un club où il retrouve Florian Maurice. C'est en effet le nouveau directeur sportif de Rennes qui l'avait fait venir à l'OL lorsqu'il gérait le recrutement du club rhodanien. Pour obtenir la signature de Martin Terrier, les dirigeants rennais ont accepté de signer un chèque de 12ME à l'OL plus des bonus d'un montant maximum de 3ME et un intéressement de 15% sur la plus-value lors d'un futur transfert.

Après avoir paraphé son contrat jusqu'en 2025, Martin Terrier a fait le court déplacement jusqu'à Dinard où le Stade Rennais effectue un stage de préparation depuis ce lundi et jusqu'au 15 juillet. L'attaquant aura de l'avance sur ses coéquipiers, puisqu'il avait repris l'entraînement depuis un mois avec l'Olympique Lyonnais, ce qui aura forcément de l'importance durant cette période de reprise. Rennes continue tranquillement son mercato, tandis que du côté de l'OL les départs se succèdent lors de ce marché des transferts purement français.