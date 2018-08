OL : Mariano s'en va, l'OL confirme pour Dembélé et Pépé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Présent ce mercredi après-midi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a annoncé que Mariano Diaz était en partance de l'Olympique Lyonnais et allait rejoindre le Real Madrid pour 33ME, moins les 35% sur les 25ME de plue-value, Julen Lopetegui ayant convaincu l'attaquant de revenir chez les Merengue. Pour le remplacer, l'OL travaille sur deux dossiers, Moussa Dembélé et Nicolas Pépé. Et le président de l'Olympique Lyonnais a reconnu que si Maxwel Cornet devait lui aussi partir d'ici vendredi soir, alors il souhaitait recruter les deux attaquants, même si cela ne sera pas facile, et cela pour des raisons différentes.

Pour l'attaquant du Celtic FC, il s'agit d'une histoire de prix, le président du club écossais étant très gourmand, mais que l'attaquant était d'accord, tandis que pour celui du LOSC il semble que ce soit Nicolas Pépé qui hésite à rejoindre l'Olympique Lyonnais faute d'avoir des garanties sur son futur temps de jeu, tandis que les dirigeants lillois seraient eux OK. D'autre part, Jean-Michel Aulas a reconnu que concernant Ruben Dias, l'OL ferait une offre au cas ou Benfica serait éliminé ce mercredi soir, mais sans vraiment y croire.