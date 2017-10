OL : « Malheureusement rien ne change », Genesio est en colère

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul à Angers (3-3) : « Le sentiment est un peu le même que ces derniers temps. Énormément déçu, énormément frustré. En colère aussi. Il est difficile de maîtriser un match à l'extérieur plus que ce qu'on a fait pendant une heure, et c'est encore plus difficile de ne pas le gagner. C'est nous les premiers responsables parce que même si on est à dix on se doit d'être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus serein, lorsqu'on a deux buts d'avance même si on est réduits à dix. Le carton rouge est grotesque, c'est risible... On peut penser que ça relance Angers. Mais je pense aussi qu'on a les moyens de mener encore plus largement que ce qui était le cas à la mi-temps. C'est là-dessus que je suis en colère parce qu'il y a des temps forts où on doit être plus tueurs, on doit être plus efficaces. Ensuite, il y a des temps faibles où on doit être plus solides. C'est ce que je rabâche depuis quelques temps, malheureusement rien ne change ».