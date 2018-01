OL : Lyon sort le champagne, l'Italie s'arrache cet indésirable !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Indésirable à l’Olympique Lyonnais, au même titre que Clément Grenier, Mapou Yanga-Mbiwa n’a toujours pas trouvé de porte de sortie, à une semaine et demie de la fin du mercato. Mais visiblement, l’ex-défenseur du MHSC a conservé une belle cote en Europe, suite à son passage plutôt correct à l’AS Roma. Ainsi, son nom circule dans certains clubs de Série A, à en croire les informations de L’Equipe. Selon le quotidien national, deux écuries transalpines pourraient même passer à l’action de manière très concrète dans les prochaines heures.

Équipes de bas de tableau, Benevento (20e) et Sassuolo (14e) seraient intéressés par les services de Mapou Yanga-Mbiwa. L’Equipe confirme par ailleurs la piste menant à l’Inter Milan, qui avait déjà filtré dans la presse italienne ces dernières semaines. Mais l’idée du club milanais serait bel et bien d’envoyer Mapou Yanga-Mbiwa au Jiangsu Suning en juin 2018, un projet qui n’emballerait pas (du tout) le principal intéressé. Reste désormais à voir si le défenseur central de l’OL, qui a vu Oumar Solet (17 ans) débarquer dans la capitale des Gaules en provenance de Laval sous la forme d’un prêt avec option d’achat, trouvera une porte de sortie qui lui convient d’ici le 31 janvier. Pour l’instant, rien ne semble certain dans ce dossier…