OL : Lyon plus grand club français, Toko-Ekambi n’ose pas le dire

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais annonçait dans un communiqué officiel la signature de Karl Toko-Ekambi, prêté avec option d’achat par le club espagnol de Villarreal.

L’international camerounais était présent ce mardi en conférence de presse aux côtés de Juninho, de Jean-Michel Aulas et de Florian Maurice afin de livrer ses premières impressions. De retour en France après un an et demi à Villarreal, celui qui a marqué 27 buts en Ligue 1 sous les couleurs du SCO d’Angers est heureux de revenir dans son pays natal. Selon lui, la proposition d’un club comme l’Olympique Lyonnais était tout simplement impossible à refuser. Néanmoins, vous ne ferez pas à dire à « KTE » que l’OL est le plus grand club français…

« La Liga est l'un des meilleurs championnats du monde, c'est vrai. J'ai joué en Ligue 1 (deux saisons avec le SCO Angers, nldr), je suis né en France, ke ne peux pas dire que le championnat de France est décrié, j'y ai joué. C'est un championnat très compétitif, c'est très compliqué de jouer ici. J'ai déjà eu des contacts avec Lyon, cela ne s'était pas fait car je suis parti en Espagne. L'occasion s'est présentée à nouveau et j'ai dit oui tout de suite car Lyon est un des deux plus gros clubs français. Je pense que Lyon ne se refuse pas, c'est un très grand club. J'ai toujours voulu et même rêvé de jouer à Lyon » a indiqué Karl Toko-Ekambi, qui ne sera toutefois pas qualifié pour la réception de Lille ce mardi en Coupe de la Ligue. L’attaquant de 27 ans devra patienter jusqu’à dimanche après-midi (15h, réception de Toulouse en L1) avant de fouler la pelouse du Groupama Stadium.