OL : Lyon fait peur à voir, Christophe Dugarry est effrayé

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Malgré le match nul obtenu au courage face au Shakhtar Donetsk mardi soir, l’OL a affiché d’inquiétantes lacunes au Groupama Stadium.

Défensivement, les hommes de Bruno Genesio ont notamment montré des signes très inquiétants, comme sur le deuxième but ukrainien ou plus de la moitié de l’équipe rhodanienne revient en marchant. Sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas été tendre envers les joueurs lyonnais, lesquels ont clairement montré des limites selon l’ancien attaquant de l’Equipe de France.

« Qu’est-ce que Lyon a montré ? Pas grand-chose pour moi. On les défend en expliquant qu’ils sont jeunes. Mais s’ils sont jeunes, ils doivent courir deux fois plus que les anciens. Moussa Dembélé doit aller au pressing, montrer de l’agressivité. Ils arrivaient avec cinq minutes de retard. Ils sont tous jeunes. Ils doivent y aller ! Sur le premier but, ils ne sont pas en bloc, ne défendent pas en nombre. Ils sont spectateurs au milieu de terrain. Ils jouent à l’envers. Sur le second, il y a quatre Lyonnais qui ne reviennent pas, ils marchent. C’est vrai qu’il y a eu une réaction, un état d’esprit qui est revenu, une envie. Mais même les buts marqués le sont sur deux cafouillages. Où était cette fluidité, cette qualité technique que l’OL est censé avoir et n’a jamais eue » a expliqué Christophe Dugarry, pour qui il n’est pas tolérable de rendre ce genre de copie en Ligue des Champions. Réaction attendue dès dimanche… face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.