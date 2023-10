OL ‍: Lyon endetté, Aulas intervient pour régler le problème

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très discret dans les médias depuis sa nomination au poste de président de l’OL, Santiago Cucci est sorti du silence mercredi sur la chaine officielle du club. Il a notamment évoqué une dette de 300 millions d’euros.

Au micro des médias officiels de l’Olympique Lyonnais, le président délégué Santiago Cucci est sorti du silence. Nommé par John Textor pour succéder à Jean-Michel Aulas, l’un des hommes forts du club rhodanien est très discret depuis sa prise de fonctions. Son interview a donc été analysée sous tous les angles et pour l’instant, on ne peut pas dire que Santiago Cucci a convaincu les supporters de l’OM. Face aux médias officiels du club, il a notamment évoqué une dette de 300 millions d’euros.

« J’ai lu que John Textor cherchait 300 millions d’euros, c’est faux. On a juste une dette de 300 millions que l’on veut réaménager. Je ne veux pas qu’on pense qu’on n’a pas d’argent, que le club va s’écrouler. Le projet est très solide, d’autant plus qu’on a eu une notation d’une agence indépendante, le leader mondial, qui nous a noté BBB+, qui est une très bonne note compte tenu de la taille de l’entreprise (…) Notre projet est solide, il va aller à son terme et forcément cela va emmener le club vers l’avant » a rassuré Santiago Cucci. Reste que l’annonce d’une dette estimée à plus de 300 millions d’euros n’est pas vraiment là pour rassurer grand monde.

Jean-Michel Aulas rassure sur la dette de l'OL

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters et observateurs se sont questionnés à ce sujet. Le plus fidèle des Twittos de l’OL est ainsi sorti du bois pour rassurer tout le monde, à savoir… Jean-Michel Aulas. « Il faut décrypter : il ne reste que 90 millions de dette sur 1 valeur globale de 450 à 600 millions fonciers + camps d’entraînement + académie : OLG va lever 300 millions pour le stade, mais va permettre de rembourser toutes les dettes. PS : et il y a beaucoup beaucoup d’actifs : 400 ou 500 ME au sein OLG » a rassuré Jean-Michel Aulas, dont le tweet a surtout été difficile à comprendre pour une majorité des supporters. Malgré son éviction commandée par John Textor au profit de Santiago Cucci, « JMA » reste en tout cas très attentif à la situation de l’OL, et pas véritablement inquiet pour les comptes du club. Tout du moins pour l’instant.