OL : Un renfort offensif au mercato ? Aulas et Genesio hésitent...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec 46 buts inscrits lors des 19 premières journées de Ligue 1, on peut dire que l’attaque de l’Olympique Lyonnais a carburé. Malgré le départ d’Alexandre Lacazette, Bruno Genesio est parvenu à trouver la formule gagnante avec Mariano Diaz, Memphis Depay et Nabil Fekir. Néanmoins, la profondeur du banc dans ce secteur de jeu pourrait être insuffisante pour rafler la 2e place au profit de l’AS Monaco en fin de saison. En ce sens, une réflexion est menée par l’état-major de l’OL selon les informations du Progrès.

Le quotidien régional indique que le manque de solutions à la disposition de Bruno Genesio dans le secteur offensif « inquiète » les dirigeants du club rhodanien. Attentifs à l’évolution de Gouiri et de Maolida (17 et 18 ans), les décideurs de l’OL hésitent à renforcer leur attaque, ces derniers ayant la volonté de ne pas freiner la progression des deux jeunes joueurs précédemment cités. En résumé, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio sont face à un dilemme qu’ils devront bien gérer durant le mois de janvier. Car la décision qui sera prise dans les prochaines semaines pourrait impacter la 2e partie de saison du club. Pour rappel, le nom d’Hatem Ben Arfa a été associé à l’OL depuis quelques jours. Il n’y a pas de fumée sans feu…