OL : Lyon c'est zéro, Riolo cogne fort sur Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Face à Saint-Etienne dimanche soir (1-0), l’Olympique Lyonnais a livré une prestation très décevante. Et finalement, c’est assez logiquement que les Verts ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à une tête de Robert Beric. Car dans le jeu, les hommes de Sylvinho n’ont rien proposé et n’ont pas pris le moindre risque. Très attentif aux matchs et aux éventuels progrès de l’Olympique Lyonnais, Daniel Riolo a soufflé un grand coup au moment d’analyser ce match. Sur l’antenne de RMC, le journaliste n’y a pas été de main morte, indiquant que l’OL était d’une faiblesse abyssale dans le jeu.

« À Lyon, je ne crois pas que le problème soit le système de jeu. C’est qu’est-ce que les joueurs ont dans la tête ? Comment ça va jusqu’aux pieds ? Pourquoi il y a aussi peu d’intensité, sans pressing ? Pourquoi un tel déchet technique ? Memphis a joué seul car il se voit comme le sauveur. Il n’est pas réellement aidé, car il y a trop d’espace entre les lignes. Cette équipe n’est pas coordonnée dans son mouvement. Je ne comprends pas ce qui est fait. Aouar se balade tout seul sur le terrain. En première période, il y avait deux mecs devant la défense. Après, il a mis que Tousart derrière. Mais rien. On s’en fout. Car les mecs ne courent pas ensemble. Non, il n’y a rien dans cette équipe » a commenté Daniel Riolo dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Sylvinho parviendra à trouver des solutions pour enrayer cette spirale négative après la trêve… s’il est toujours à la tête de l’OL.