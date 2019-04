OL : Lyon a déniché un buteur en or, et vous n'avez rien vu !

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant au coup d’envoi contre Bordeaux vendredi soir, Moussa Dembélé a marqué des points en effectuant une entrée décisive.

En effet, l’international espoirs français a inscrit le but de la victoire au Matmut Atlantique. La preuve que l’OL ne s’est pas planté au mercato en misant plus de 20 ME sur lui selon Jonathan MacHardy, lequel a confié sur l’antenne de RMC que les fans de Lyon n’avaient pas encore vu tout le potentiel du joueur. Un joli compliment, surtout venant d’un consultant qui appréciait énormément le profil de Mariano Diaz, et qui a souvent encensé l’Espagnol.

« Memphis dans l’axe, qui marque. Il enchaîne les buts dans l’axe. C’est un joueur d’axe, il est vraiment bon. Aouar a été bon. Fekir a été correct sur l’ensemble du match. Sur certaines séquences, on a retrouvé un Fekir très intéressant. Dembélé, c’est un bon joueur, il est complet, mais on a vu que 30 % de son potentiel à Lyon pour l’instant. On ne l’a pas encore vu à son meilleur niveau » a confié le journaliste de RMC Sport, plutôt rassuré par les différents joueurs offensifs de l’OL après ce succès obtenu en terres girondines. A eux de tenir le même rythme dans le sprint final…