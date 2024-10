OL ‍: Lopes maltraité, Acherchour en pleure presque

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Ces dernières heures, Anthony Lopes est sorti du silence après sa mise à l’écart de l’Olympique Lyonnais et estime ne pas comprendre ce choix de sa direction. Sa position de rester à Lyon malgré l’intérêt de Liverpool notamment a surpris Walid Acherchour.

Le divorce entre l’Olympique Lyonnais et Anthony Lopes est consommé. En tout cas, du côté de l’OL seulement. Ces dernières heures, dans une interview accordée à l’Equipe, le gardien portugais s’est exprimé sur son déclassement dans la hiérarchie au sein de l’effectif professionnel et estime qu’il y a un manque de reconnaissance par rapport à sa contribution lors des saisons précédentes. Lopes a d’ailleurs refusé une offre de Liverpool qui lui proposait de devenir le deuxième gardien derrière Alisson cet été. A 34 ans, celui qui n’a connu que Lyon dans sa carrière professionnelle a fait part de son attachement envers son club formateur, mais son comportement irrite les observateurs du football, notamment Walid Acherchour. Dans le Winamax FC, le consultant invite le champion d’Europe 2016 avec le Portugal à tourner la page et à quitter son cocon familial.

Acherchour ne comprend pas Lopes et l’incite à partir

🤦‍♂️ "L'interview d'Anthony Lopes est ridicule. Il doit accepter le virage pris par le club. Kaylor Navas on lui a fait le coup deux fois, au PSG et au Real Madrid, on l'a jamais entendu. Un peu de classe."



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/rKTymCgGbO — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) October 1, 2024

Selon lui, Lopes, qui totalise près de 500 matchs professionnels à Lyon, doit finir sa carrière sur une bonne note et s’en aller : «J’avais la larmichette quand il a dit qu’il avait participé à la remontée de l’OL l’an dernier. Tu as pris 55 buts, trois de moins que Metz. A un moment donné, tu es dans l’équation, tu es gardien de but. Ce n’est pas le Lopes d’il y a trois quatre ans qui te fait gagner des matchs. Il y a un virage club, il faut l’accepter. Va à Liverpool, à Monza, à Nantes ou à Strasbourg, voire au Portugal. Il veut se convaincre qu'il est meilleur que Perri, mais ce n’est pas à lui de décider, c'est plutôt à la direction. Qu’elle prenne la bonne décision ou pas, on le saura plus tard. Mais toi, tu dois prendre la porte. Il faut passer à autre chose. Navas, on lui a fait le coup deux fois, au Real et au PSG. On ne l’a jamais entendu. Quand Courtois a remplacé Cech, légende de Chelsea, il est allé à Arsenal et il a fermé sa bouche. Pourtant, je pense qu’il avait des ressentiments», a-t-il développé. A un an de la fin de son contrat, Lopes est parti pour honorer la dernière année de son contrat. A moins qu’il ne change d’avis et qu’il décide de se lancer un ultime challenge.